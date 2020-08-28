شكرا لقرائتكم خبر عن دولة كبرى تهدد بإسقاط طائرات الإمارات.. وترسم خطوطًا حمراء تنذر بحرب "لا تبقي ولا تذر" .." تطورات متسارعة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت تركيا تهديدات عسكرية من العيار الثقيل للإمارات، بإسقاط طائراتها ومقاتلاتها الحربية في حال تجاوزت الخطوط الحمراء التي رسمتها أنقرة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصدر تركي، تأكيده أن بلاده "لن تتردد في إسقاط أي طائرة إماراتية تقترب من المياه التركية أو مناطق عمل سفينة أوروتش رئيس في محيط جزيرة كريت شرق البحر المتوسط".

وقال المصدر: إن "الإمارات تحاول لعب دور أكبر من حجمها وهي تلعب بالنار، وفي حال تجاوزها الخطوط الحمراء أو اقترابها من المياه التركية سوف تلقى ردًّا قاسيًا".

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وتأتي التهديدات التركية بعد إرسال الإمارات سرب من المقاتلات إلى اليونان للمشاركة في مناورات عسكرية، وذلك على وقع الأوضاع المشتعلة في المتوسط.

وكانت هيئة الأركان العامة اليونانية، أعلنت أمس الخميس، وصول تسع طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الإماراتية إلى قاعدة "سودا" في إطار التعاون المشترك مع القوات المسلحة اليونانية.

وتشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط توترًا كبيرًا بين اليونان وتركيا بسبب خلافات حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.