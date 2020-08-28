شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري في الكويت يعلن وفاة " الصباح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الدیوان الأمیري بالكويت عن وفاة الشیخ صباح محمد صباح السلمان الصباح . وأوضح الديوان الأميري أن الجثمان وري الثرى صباح یوم الجمعة. Advertisements جدير بالذكر أن الشيخ صباح محمد الصباح قد توفي عن عمر یناھز 75 عاما . تنويه ” الشيخ الراحل ليس “أمير الكويت ” وإنما من أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالكويت

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