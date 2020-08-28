الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على المحافظات الجبلية والغربية، والسواحل الجنوبية، وكذلك الأجواء الحارة على الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التحذيرية اليوم، أن الأمطار متفاوتة الغزارة ستهطل وتصاحبها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعدة شمالاً.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد غرباً إلى سهل ومرتفعات تهامة في حجة والحديدة وشرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية خاصة لمحافظات البيضاء وشبوة وحضرموت والجوف ومأرب وأجزاء من المهرة.

وأفاد المركز باحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السهل الساحلي الجنوبي والمناطق الداخلية المحاذية له من المهرة شرقاً إلى لحج غرباً.

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كما توقع استمرار الأجواء الحارة على الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية.

ولفت المركز إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية شديدة السرعة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وتعمل على اضطراب البحر هناك.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة.

ونصح المركز المواطنين بالاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

ونبّه ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وأعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية .