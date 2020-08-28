مركز الملك سلمان يوزع تمور على الأسر النازحة في لحج والحديدة والبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة لحج بمحافظة لحج، والتي استفاد منها 2,000 أسرة نازحة.

ووزع المركز ، 2,925 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2,925 أسرة نازحة. كما المركز ، 1,805 كراتين من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,805 أسر نازحة.

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