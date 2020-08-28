شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... قناة المسيرة تعلن سقوط أكبر معسكر للشرعية في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع الإعلام الحربي التابع للحوثي، اليوم الجمعة، مشاهد لعملية تطهير حسب قولة لمعسكر الخنجر الاستراتيجي والمناطق المحيطة به في محافظة الجوف، بعد فرار قوات الشرعية، تاركين عتاد وسلاح ومدرعات عسكرية على امتداد النطاق العملياتي للعملية العسكرية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وامتدت عملية التطهير إلى ما بعد معسكر الخنجر لتشمل القرى المحيطة ومنها قرية بير عزيز، وتكمن أهمية المعسكر في تحكمه بعدة طرق رئيسية في مديرية “خب والشعف”، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية.

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