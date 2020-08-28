شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: البيان العسكري الأول للحوثيين بعد صاروخ مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت جماعة الحوثيين، الجمعة، طيران التحالف العربي، بشن 15 غارة على عدة محافظات منها صنعاء خلال الساعة الماضية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة عن مصدر عسكري قوله أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية. كما شن طيران التحالف غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب وغارتين على مديرية السوادية، وخمس غارات على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء وغارتين على مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وفق المصدر.

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