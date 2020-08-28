شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ضربة موجعة للجيش الوطني في مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، قصفا صاروخيا إستهدف مسجدًا في مدينة مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقالت مصادر محلية أن العدوان الارهابي الحوثي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين داخل المسجد. وأوضحت بأن القصف الصاروخي الذي شنته المليشيا استهدف مسجدا في معسكر اللواء 159 شمالي مدينة مارب، أثناء صلاة الجمعة، خلف عشرات القتلى والجرحى. وبينت المصادر أن أكثر من عشرين شخصا قتلوا وجرح 60 آخرين. ويأتي القصف بالتزامن مع التصعيد العسكري للمليشيا على حدود المحافظة والمستمر منذ قرابة الشهرين وخلف قتلى وجرحى بالمئات.

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