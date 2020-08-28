شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصير غير متوقع لنجل قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني تفاصيل حصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون و مغردون يمنيون مصير نجل قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني بعد إعلان جماعة الحوثي سقوطه وهو يقاتل في صفوفها .

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وأثار ذلك حنق الكثير من الناشطين بعد الكشف عن مقتل نجل أركان حرب المنطقة السادسة التابعة للجيش الوطني العميد مجاهد قائد حزام الغليسي، والذي أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل نجله " إبراهيم مجاهد قائد حزام الغليسي " والمكنى أبو إسماعيل وهو يقاتل في صفوف الجماعة الحوثية .

ونشر مغردون قرار تعيين العميد الغليسي من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي كأركان حرب المنطقة السادسة في الثالث من أبريل 2019م .

واعتبر المغردون اليمنيون بأن الخلل ليس في قوات التحالف ودعمها وتسويق الإعلام التابع للشرعية بأن الخلل من قبل التحالف في التأمر على الشرعية، بل الخلل في الشرعية ذاتها والتي باتت مخترقة من قبل جماعة الحوثي وعلى أعلى مستوياتها العسكرية متسائلين كيف يتم تعيين قادة عسكريين في مناصب رفيعة وقلوبهم وأبنائهم مع جماعة الحوثي ؟!