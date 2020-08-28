ورد الان... جريمة مروعة في البيضاء...والقبائل تعلن النفير العام...تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - نفذ تنظيم القاعدة يوم أمس الخميس 27/8 عملية قتل لسبعة أشخاص من أبناء محافظة البيضاء وذلك أثناء عودتهم من بيحان بشبوة
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ويذكر أن الضحايا أن الضحايا الستة هم من أبناء آل الرصاص والسابع من قبيلة أخرى.وعلى اثر ذلك دارت اشباكات بين آل الرصاص وتنظيم القاعدة في منطقة البرح.
الجدير ذكره أن تنظيم القاعدة قد اقدم مسبقا على تفجير مركزا طبيا، بعد أيام على إعدامهم طبيب أسنان اتهموه بالتجسس لحساب الحكومة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وقاموا بصلبه وتعليقه على الجدران الخارجية.
ويعاود تنظيم القاعدة نشاطه في اليمن وخصوصا محافظة البيضاء بعمليات مستهدفة.
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