شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن مقتل قيادي حوثي كبير مقرب من عبدالملك الحوثي …(تفاصيل)..ذ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع أحد قياداتها البارزة، في إطار خسائرها البشرية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة جراء المواجهات المستمرة مع الجيش اليمني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في عدد من الجبهات.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

ونعت ميليشيات الحوثي مصرع القيادي المدعو عبدالمنعم المغربي دون أن تحدد، كالعادة، مكان مقتله.

لكن مصادر عسكرية يمنية كشفت أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الدائرة بجبهة الجوف.

وأوضحت المصادر أن المغربي أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيات في جبهتي ميدي وحيران بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية. وقد كلّفه زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، مؤخراً، بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.