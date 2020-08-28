شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تفتح المساجد لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر .. شاهد كيف تم تأدية صلاة الجمعة فيها ! .. صور و فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة منذ أكثر من 5 شهور بعد توقف بسبب كورونا، أدى المصريون صلاة الجمعة في المساجد اليوم وسط إجراءات وقائية واحترازية، وفقاً لـ”العربية نت”.

وتوافد المصلون على المساجد لأداء الصلاة، فيما التزم الأئمة باقتصار فترة الخطبة على 10 دقائق، وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع مراعاة التباعد والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم فتح دورات المياه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، قد أعلن أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من اليوم الجمعة.

وأعلن الوزير ضوابط عودة صلاة الجمعة، وتشمل الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة

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