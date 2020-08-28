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دولة عربية تفتح المساجد لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر .. شاهد كيف تم تأدية صلاة الجمعة فيها ! .. صور و فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة منذ أكثر من 5 شهور بعد توقف بسبب ، أدى المصريون صلاة الجمعة في المساجد اليوم وسط إجراءات وقائية واحترازية، وفقاً لـ”العربية نت”.

وتوافد المصلون على المساجد لأداء الصلاة، فيما التزم الأئمة باقتصار فترة الخطبة على 10 دقائق، وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع مراعاة التباعد والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم فتح دورات المياه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، قد أعلن أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من اليوم الجمعة.

وأعلن الوزير ضوابط عودة صلاة الجمعة، وتشمل الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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