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عدن - ياسمين التهامي - أغنى رجل في العالم تصل ثروته إلى 200 مليار دولار.. شاهد من يكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، أول شخص في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار، وجاء ذلك بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، التي تتابع أحجام ثروات المليارديرات في العالم. واللافت إلى أن ثروة بيزوس، مدير ومؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، تجاوزت 200 مليار دولار لفترة وجيزة، حيث فشل الملياردير في الحصول طويلا على موطئ قدم عند هذه العلامة. وأشارت "فوربس" إلى أن بيزوس أنهى يوم أمس الثلاثاء بثروة تبلغ 199.7 مليار دولار، وهذا بحد ذاته يعد مستوى قياسيا للملياردير. ويعود ذلك لتذبذب سعر سهم "أمازون"، والجدير ذكره أن سهم "أمازون" ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري على خلفية أزمة كورونا. وأنهى السهم تعاملات الثلاثاء على زيادة نسبتها 1.18% عند 3346.49 دولار للسهم الواحد، وفي ظل ذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.68 تريليون دولار. ووفقا لبيانات المجلة الأمريكية فإن جيف بيزوس يمتلك 11.1% من أسهم شركة "أمازون". المصدر: "نوفوستي"

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