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عدن - ياسمين التهامي - شابة سعودية تشترط على عريسها قبيل العرس بأيام شرط هو الأول من نوعه في المملكة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المملكة العربية السعودية واقعة طريفة ومنطقية في آن، بحيث اشترطت عروس على عريسها القيام بتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل تحديد موعد العرس. فبحسب وسائل الإعلام السعودية، أصرّت العروس وداد سعد على طلبها قبل تحديد موعد العرس، وطلبت من أهلها إبلاغ عريسها بضرورة القيام بفحص الكشف عن فيروس كورونا، وصرّحت:"بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من هذا المرض الفتاك". وأضافت في حديث نقلته صحيفة "عكاظ": "عقد القران كان بعد يومين ومدة احتضان الفيروس 14 يوماً، خشيت أن يكون مصاباً وينقل لي المرض"

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