شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى الساحل الغربي قبل قليل وفي المخا تحديداً ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدث فى الساحل الغربي قبل قليل وفي المخا تحديداً !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements افراد يتبعون القائد نزار الوجيه اللواء الرابع عمالقة بالاعتداء على محل تجاري في المخا غرب محافظة تعز. وقام جنود قبل قليل على عمال ثلاجة الرعوي وسط مدينة المخا. واضاف ان نتيجة اطلاق الرصاص ادى الى اصابة احد العمال تم اسعافه لمستشفى اطباء بلا حدود. واختتم بالقول حين تغيب الدولة ويجنب القانون يموت العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدث فى الساحل الغربي قبل قليل وفي المخا تحديداً ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.