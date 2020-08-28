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عدن - ياسمين التهامي - القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب مسكوب.. ‘‘ناصر القصبي’’ يرد على مدير قنوات ‘‘MBC ’’.. مالذي حدث؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لفنان ناصر القصبي على التغريدة التى كتبها المدير العام لقنوات MBC علي جابر في موقع تويتر. وكان جابر قد كتب عن الأوضاع المؤلمة التى تشهدها بلده لبنان، مستنكرا في الوقت ذاته الدم بسبب الصراعات الدائرة بين أطياف شعبه. وتفاعل القصبي مع التغريدة وكتب : "المؤلم أكثر يا صديقي أن القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب مسكوب"، ورد جابر عليه بأنه يتفق معه فيما يتوقعه من أوضاع يمكن أن يشهدها لبنان في الفترة القادمة.

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