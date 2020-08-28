شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: 12 قتيل وأكثر من 85 جريحاً في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي استهدف مسجداً داخل معسكر للأمن بمارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف صاروخ باليستي اطلقتها جماعة الحوثي على معسكر في محافظة مأرب شرق البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأفاد مصدر طبي ان الحصيلة الاولية للقتلى بلغ 12. واضاف ان فيما الجرحى بلغ 85 جريح تم اسعافهم الى المستشفى العسكري والثورة. ونوه بالقول ان هناك عدد من الحالات اصابتهم خطيرة جراء الانفجار الكبير الذي هز المعسكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: 12 قتيل وأكثر من 85 جريحاً في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي استهدف مسجداً داخل معسكر للأمن بمارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.