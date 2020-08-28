شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئة صادمة.. مقتل نجل أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة للشرعية وهو يقاتل في صفوف الحوثيين (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي نجل قائد عسكري بارز في قوات الشرعية، مصرعه، قبل أيام، وهو يقاتل في صفوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد قوات الشرعية .

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وأعترفت ميليشيا الحوثي، بمصرع، إبراهيم مجاهد قائد حزام الغليسي، المكنى بـ"أبو إسماعيل"، في 24 أغسطس الجاري .

والصريع الحوثي، هو نجل العميد مجاهد الغليسي، الذي صدر قرار من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في أبريل 2019، بتعيينه أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة التي تضم محافظات الجوف وصعدة وعمران .

وشهدت المناطق الواقعة ضمن عمليات المنطقة السادسة، لهزائم متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية، وصلت إلى حد سقوط مديريتي الحزم والغيل في محافظة الجوف بيد الميليشيات الإنقلابية