شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن .. الكشف عن اول حصيلة أولية لضحايا استهداف معسكر في مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف صاروخ باليستي اطلقتها جماعة الحوثي على معسكر في محافظة مأرب شرق البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأفاد مصدر طبي ان الحصيلة الاولية للقتلى بلغ 12. واضاف ان فيما الجرحى بلغ 85 جريح تم اسعافهم الى المستشفى العسكري والثورة. ونوه بالقول ان هناك عدد من الحالات اصابتهم خطيرة جراء الانفجار الكبير الذي هز المعسكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن .. الكشف عن اول حصيلة أولية لضحايا استهداف معسكر في مارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.