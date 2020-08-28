شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة لم يتوقعها السعوديون : مشهورة سعودية مع صديقتها في وضعيات مخلة برفقة شباب بأحد الاستراحات .. ملابس مثيرة للغرائز ووضعيات خادشة للحياء ..والمفاجأة من هي الفتاة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، أظهر مشهورة المواقع مشاعل الجلعود رفقة صديقتها هيفاء الطويلعي بملابس مثيرة في استراحة بحائل مع عدد من الشباب.

ونشرت هيفاء الطويلعي والتي تعرف عن نفسها بأنها “غواصة مغامرة مصورة قارئة ومحبة للحياة ومهتمة بالسياحة في السعودية” مقطع فيديو عبر حساباتها بموقع التواصل أظهرها مع الجلعود وهما يتبادلان الضحكات مع شباب داخل استراحة بحائل.

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وفجرت الملابس المثيرة التي ظهرت بها الفتاتان السعوديتان في الاستراحة وأبرزت مفاتنهما، موجة غضب واسعة بين السعوديين، لمخالفتها عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ فضلا عن اجتماعهما بشباب أغراب لا علاقة لهما بهم.

ونشر حساب “التفريط” السعودي الشهير بتويتر المقطع وعلق عليه مستنكرا بقوله “#السعودية_الجديدة التي يريدونها عبارة عن دولة تنسلخ من دينها وقيمها الاسلامية وتستورد قيم غير إسلامية لا تحترم المجتمع ولا تتوافق معه، مجموعة من الشباب والشابات في خرجة للبر في #حائل”

فيما استنكر أحد النشطاء أن يكون مثل هذا المشهد دليل تقدم أو حرية:”وين الثقافة مانشوف الا تفسخ ومحاربة للثقافة والعلم والدين فإلى أين تأخذونهم هالمساكين وتشجعونهم على إغضاب رب العالمين. فبعد كارونا ماذا تريدون ظهر الفساد بالبر والبحر”

وقبل يومين تعرضت الناشطة السعودية مشاعل الجلعود، للطرد مرةً أخرى من إحدى المنشآت في حائل، وذلك تضامناً مع إدراة منشئةٍ أخرى، كانت قد قامت بمنع مشاعل من الدخول إليها بدعوى أن ملابسها غير لائقة.

وتداولت بعض الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير إلى حادثة المنع الثانية، إذ ذكرت تلك الصفحات بأنَّ قرار “الكوفي شوب” بمنع الناشطة السعودية من الدخول إليه وطردها منه، جاء بهدف التضامن، خصوصًا وأنَّ مشاعل قامت بنشر فيديو تحدثت فيه عن قيام منشأة بطردها بسبب ملابسها.

وانقسم الجمهور حينها بين مؤيدٍ ومعارض لما قامت به المنشأة، وطالب بعضهم بمحاسبة أي منشأة ترفض دخول الفتيات بدعوى ملابسهن، لأنها حريةٌ شخصية.

يُذكر أن مشاعل الجلعود، كانت قد أثارت القضية من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات كشفت فيه عن منعها من دخول إحدى المنشآت السياحية، بدعوى أن ملابسها غير مناسبة، موضحةً أنها قامت بإبلاغ الشرطة ولكن الشرطة أبلغتها أن صاحب المنشأة له كامل الحرية في السماح لها بالدخول أو العكس، ولم تقم بأي إجراءٍ ضده.

وأضافت الجلعود في مقطع الفيديو معربةً عن استيائها الشديد مما حدث قائلة: “ما أدري إلى متى راح نمشي على أهواء الناس”.



• المصدر : وطن يغرد خارج السراب