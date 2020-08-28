شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن ضحايا من المدنيين بمأرب جراء صاروخ باليستي حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020 مأرب - الخليج 365

Advertisements أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، الجمعة، بأن أنباء تحدثت عن سقوط ضحايا من المدنيين بقصف حوثي. وأوضحت المصادر، بأن صاروخا باليستيا سقط وسط حي سكني بمدينة مأرب أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية. وتكثف مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأحياء السكنية في مأرب ومختلف المحافظات بعد كل خسارة تتكبدها.

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