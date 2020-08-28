العثور على جثة طفل مجهول الهوية جرفته سيول إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

إب - الخليج 365



عثر مواطن على جثة طفل، بإحدى البلدات بمحافظة الضالع، جرفته سيول الأمطار القادمة من محافظة إب وسط اليمن.

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وقال مصدر محلي إن مواطنا في غيل وادي أعمور بالأزارق بمحافظة الضالع، عثر على جثة طفل جرفته سيول الأمطار القادمة من إب ولم تعرف هويته بعد.

ولليوم الرابع على التوالي، لا تزال جثمان الطفلة "ثريا جزيلان" 14 عام، أحد ضحايا سيول الإثنين بمدينة إب، لم يتم العثور عليها حتى اليوم الخميس، وسط مناشدات ودعوات لمساعدة أسرتها في البحث عنها.

مصادر أخرى أفادت أن والدة الطفلة "ثريا جزيلان" دخلت المستشفى بعد إصابتها بجلطة، نتيجة هول الفاجعة والصدمة التي تعرضت لها بعد فقد إثنين من أبنائها بسيول الأمطار التي شهدتها المدينة الإثنين الفائت.