الضالع.. نجاح عملية تبادل أسرى وجثامين شهداء مع المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365



بعد جهود حثيثة بذلتها قيادة اللواء الخامس عمالقة على رأسها القائد أبو الليث الشعيبي، أركان حرب اللواء الخامس عمالقة جبهة الضالع، نجحت عملية تبادل لأسرى وجثامين شهداء من منتسبي القوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة، تمت في حدود يافع-البيضاء.

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وقد تمَّ الاتفاق على أن يتم تسلم أسير وخمسة جثامين من شهداء القوَّات المسلَّحة الجنوبيَّة، مقابل أن تتسلم المليشيات الحوثية ثمانية أسرى كانوا قد أسروا في مواجهات سابقة من قبل قوات اللواء الخامس عمالقة المرابطة في جبهات محور الضالع.

وفي حديث للقائد أبو الليث الشعيبي أركان حرب اللواء الخامس عمالقة، قال إنَّ هذه العملية أتت بعد جهود حثيثة قامت بها قيادة اللواء الخامس عمالقة، وقد أتت لتجسد اهتمام قيادة ألوية العمالقة بكافة جنود ومنتسبي القوات المسلحة الجنوبية دون استثناء.

وأضاف أن العملية كانت ناجحة بحيث شملت إطلاق سراح أحد أفراد اللواء الخامس عمالقة نوار اللحجي، إلى جانب خمسة جثامين لشهداء من منتسبي قوَّات الحزام الأمني الضالع كانت بحوزة المليشيات الحوثية منذُ هجمة قطاع هجار-باب غلق الشهر الماضي، على رأسها جثمان الشهيد القائد محمد ناجي.

وتأتي هذه العملية كبادرة أولى لجهود كبيرة تبذلها قيادة جبهات محور الضالع على رأسهم قيادة الخامس عمالقة من أجل إنجاح عملية تبادل واسعة يتم الترتيب لها في الفترات القادمة.