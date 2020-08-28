108 خرقًا حوثياً على مناطق متفرقة بالحديدة خلال الساعات الماضية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365



رَصدت القوات المشتركة، 108 خرقًا ارتكبتها مليشيات الحوثي – الموالية لإيران – في مناطق متفرِّقة جنوبَي الحديدة في ساعات؛ في ظلِّ انهيار الهدنة الأُممية بسبب الخروقات والانتهاكات الحوثية المتصاعدة.

وتَوزّعت خروقات الحوثيين بين عمليات قصف مدفعي واستهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة طالَت القُرى السكنية ومزارع المواطنين.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية: إن المليشيات شنّت قصفًا مدفعيًا هو الأعنف، استخدمت فيه قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82، وقذائف مدفعية B10، وقذائف RBG، طالَت القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التُّحيتا ومدينة الصالح ومنطقة منظر وكيلو 16 شرق الحديدة.

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وتعرضت بلدة الجبلية بالتُّحيتا لقصف مدفعي عنيف شنّته بقايا جيوب مليشيات الحوثي استمرَّ ساعات، وتساقطت عشرات القذائف بمحيط منازل المواطنِينَ ومزارعهم.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات استَهدفت البلدة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120، وقذائف الهاون عيار 82، وفتحت عناصر الحوثي النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة القناصة.

وفي مديرية حَيْس أَطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة نحو مزارع المواطنِينَ بشكل هستيري، بالتزامن مع استهداف عناصر المليشيات للمارّة والمسافِرين في الطرقات العامة بالأسلحة القناصة.

منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه تعرّضت كذلك لسلسلة من الانتهاكات الحوثية في ساعات أطلقت فيها بقايا جيوب المليشيات المتمترسة في مناطق سيطرتها النار على التجمُّعات السكنية بكثافة وعشوائيًا.

وأثارت عمليات القصف والاستهداف الحوثية الخوف والرعب في صفوف المدنيِينَ، القاطنِينَ في منازلهم والمزارعين العاملين في مزارعهم، وهو ما قد يتسبب بموجة نزوحٍ قادمة يضطر لها السكان خوفًا من جرائم الحوثيين وإرهابهم