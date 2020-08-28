مليشيا الحوثي تستهدف مطاحن البحر الأحمر بالقذائف المدفعية جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
استَهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - مطاحن البحر الأحمر بالقذائف المدفعية جنوب مدينة الحديدة.
وذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات أطلقت القذائف المدفعية وأصابت عددًا من مرافق مطاحن البحر الأحمر وألحقت بها أضرارًا فادحة.
يُشار إلى أن المليشيات الحوثية سبق أن استَهدفت المطاحن بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة وتسببت بتلف كميات كبيرة من الحبوب ودمرت عدد من المرافق الخاصة بالمطاحن.
ويأتي تصعيد الحوثيين في ظل تخاذل أممي وصمت دولي تجاه خروقات المليشيات للهدنة الأممية التي تنصُّ على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.
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