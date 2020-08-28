تعز.. اجتماع للجنة التحقيق في قضية الجبزية للوقوف حول ماتم تنفيذه في القضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365



ترأس مدير إدارة القيادة والسيطرةبشرطة تعزالعقيد محمد حمود اليوسفي، اجتماعا عقد في مكتبه بأعضاء اللجنة المُكلفة بالتحقيق في قضية مقتل المواطن محفوظ السعدي والمواطن أصيل الجبزي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ماتم تنفيذه من قبل اللجنة والتي تم تشكيلها بناء على توجيهات مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي للتحقيق في القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وتحدث العقيد محمد حمود اليوسفي بأن اللجنة باشرت مهامها في التحقيق حيث قامت الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة والتصوير بشكل مكتمل للجثتين كما تم تحرير مذكرة للنيابة بخصوص تكليف الطبيب الشرعي باتخاذ اجراءته حيال الجثتين ورفع تقرير مفصل لكل جثة على حدة.

وأضاف العقيد اليوسفي أنه تم أخذ أقوال أولياء الدم من الطرفين والوقوف على أقولهم والاستماع للتوضيحات من قِبل من أخذوا أقوال أولياء الدم.

وأعطت اللجنة مهلة لأولياء الدم من الطرفين لإحضار شهودهم وإثبات الوقائع الواردة في أقوالهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الخميس ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠م حتى يتسنى للجنة تحديد المراكز القانونية للمتهمين ويتم على ضوئها ضبط المتهمين وإحالتهم للقضاء لينالو جزائهم الرادع حيال إقدامهم على ارتكاب الجريمتين.

حضر الإجتماع مدير شرطة مديرية المعافر العقيد منير العبسي ومدير شرطة مديرية المسراخ العقيد محفوظ الجرادي ورئيس قسم الإعتداء والقتل بإدارة البحث الجنائي العقيد سهيم العباسي.