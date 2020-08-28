مركز العمالقة الإعلامي يُحذِّر من إشاعات الذباب الإلكتروني المعادي وتزوير أخبار باسمه 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز العمالقة الإعلامي يُحذِّر من إشاعات الذباب الإلكتروني المعادي وتزوير أخبار باسمه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
حذِّر المركز الإعلامي لألوية العمالقة المتابعين مِن حملات الإشاعات التي تَشنُّها مجاميعٌ مِن الذُّباب الإلكتروني المُعادي، والمموَّلة مِن جهات مُغرِضة؛ من أجل تشويه واستهداف قوات ألوية العمالقة بالساحل الغربي وقيادتها.
تارة بالتحشيد ضدَّ العمالقة ومحاولة الزِّج بها في أمور هي بعيدة عنها، وتارة بنشر أخبار كاذبة وشائعات مموَّلة، تَضعُها في روابط مزوَّرة؛ منها خبر عن اعتماد مرتبات منتسِبي ألوية العمالقة بالعُملَة اليمنيّة، وقد أُرفِقَ برابطٍ لخبرٍ مختلِف عمّا في المنشور.
وعليه؛ ننوِّه المتابِعين وعامّة الناس، بضرورة فتح الرَّوابط التي تصل إليهم للتأكُّد من الأخبار التي يتلقونها، واستقاء الأخبار التي تخصُّ قوات ألوية العمالقة بالساحل الغربي من الموقع الرسمي للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.
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