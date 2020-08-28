مسام يتلف أجسام متفجرة من مخلفات الحوثي بباب المندب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365



نَفَّذ مشروع مسام لنزع الألغام ، عملية إتلاف وتفجير أجسام متفجرة من مخلفات مليشيات الحوثي، في منطقة باب المَندَب بالساحل الغربي.

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إذ قامت الفِرَق الهندسية التابعة لمشروع مسام بقيادة قائد شعبة الألغام العميد: قائد هيثم، بتفجير كميّة من الألغام والقذائف والعبوات الناسفة التي زَرعتها مليشيات الحوثي في مناطق الساحل المختلفة.

ويقوم فريق مسام بعمليات مسحٍ لتطهير أراضي الساحل الغربي من الألغام والعبوات الناسفة والرؤوس المتفجرة التي زَرعتها مليشيات الحوثي، وإتلافها في مناطق خالية من السكان؛ وذلك لتأمين حياة المدنيين.

وتُعدُّ مناطق الساحل الغربي من أكبر المناطق في اليمن التي زَرعت فيها مليشيات الحوثي حقول الألغام أنواعها وأحجامها كلها بطُرق عشوائية وأخرى في حقول منتظمة.