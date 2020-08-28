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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق هندسي للمشتركة يفكك تسع قذائف مدفعية ولغم حوثي بالمخا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 أغسطس 2020
تعز - الخليج 365
تَمكّن فريق هندسي تابع للقوات المشتركة من تفكيك تسع قذائف مدفعية، إيرانية الصُّنع ولُغم أرضي من مخلَّفات ما زرعته مليشيات الحوثي في منطقة يختُل شمالي المخا بالساحل الغربي.
وأفاد مصدر في الفريق الهندسي، أن الفريق تلقّى بلاغًا من المواطنِينَ يفيد بوجود قذائف مدفعية مربوطة بلُغم أرضي، وهي من مخلَّفات مليشيات الحوثي زرعتها قبل طردها وتحرير المنطقة.
وأوضح المصدر أن الفريق توجَّه على الفور إلى المنطقة وقام بتأمينها وباشر نَزع وتفكيك القذائف واللُّغم، ونقلها إلى مكان آمن؛ إستعدادًا لإتلافها.
هذا وتواصل الفِرَق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بذل المزيد من الجهود؛ لتطهير مناطق الساحل الغربي من الألغام والعبوات الناسفة الحوثية.
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