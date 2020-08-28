وكلاء الغاز يناشدون وزير النفط والمحافظ باعادة النظر في تقليص حصة غاز عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد وكلاء الغاز المنزلي بالعاصمة عدن كلآ من وزير النفط ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس باعادة النظر في تقليص مخصص محافظة عدن من الغاز الطبيعي الذي يتم ترحيله لصالح محطة الكود بأبين ومحطة الفرشة بلحج بتعليمات من قبل المدير التنفيذي أنور سالم حسان . وأشار الوكلاء ناشدنا قدمنا العديد من الشكاوى للجهات المختصة والجهات ذات العلاقة بسبب هذه الممارسات الغير أنسانية والغير مسؤوله منذوا عام 2015م الى يومنا هذا ولكن دون جدوى ولانعلم لماذا هذا التواطؤ في خلق أزمة الغاز لمحافظة عدن والتي تعد ذات كثافة سكانية كبيرة ولماذا لاتمنح حصتها بشكل كامل . Advertisements وفي صياغ متصل بالخروقات التي يمارسها المدير التنفيذي لشركة الغاز فقد اعطاء تعليماته بايقاف صرف تراخيص محاط الغاز بحجة الاكتفاء وان المحافظة ليست بحاجة الى محاط جديدة في الوقت الذي يتم منح التراخيص بطرق ملتويه ومنها ترخيص محطة بير احمد، بينما هناك محاط قائمة بالفعل منذوا سنين منعت منح التراخيص لاعذار واهيه . الجدير بالذكر أن محافظة عدن لديها محاط قادرة على توزيع 15 ألف اسطوانة غاز واكثر في اليوم الواحدمن خلال الوكلاء المعتمدين لدى شركة الغاز اليمنية بعدن وهما منشاة البريقة ومحطة الحره والعريش الذي بدورهم يستطيعون القضاء على هذه الازمات المفتعله والتخفيف من معانات المواطنين بمحافظة عدن .

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