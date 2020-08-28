شكرا لبحثكم عن خبر عدنان: الشخصيات التي استقبلت المحافظ لملس هي نفسها من افشلت سابقيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الإعلامي العدني أسامة عدنان أن الشخصيات التي استقبلت المحافظ لملس اليوم هي نفسها من افشلت المحافظين السابقين لعدن منذ ما بعد تحرير المدينة من الحوثيين.

وكتب عدنان تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: الوجوه التي استقبلت كل محافظي عدن منذ مابعد تحرير عدن وحتى اليوم وأفشلتهم جميعا على كل الصعد هي نفسها التي تستقبل المحافظ الجديد لملس عند عودته اليوم وتحيطه من كل اتجاه!.

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وأضاف: التغيير الحقيقي يجب أن يشمل كل تلك الوجوه المسخة ويستبدلها بكفاءات جديدة لم تجرب بعد أما المجرَّب فلا يجرب!.