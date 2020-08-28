أبطال لواء الأماجد والحازمية يخوضون معارك شرسة ضد الحوثيين في مكيراس..

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول في لواء الأماجد المرابط في منطقة جماجم المطلة على مدينة العقلة أن معاك شرسة تدور الآن "ساعة كتابة البيان مساء امس" بين أبطال لواء الأماجد وأبطال الحازمية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى..
وقال المصدر أن أبطال لواء الأماجد والحازمية يخوضون في هذه اللحظات معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية وأن المعارك على أشدها..
وأضاف المصدر أن الأبطال في هذه اللحظات يسطرون أروع البطولات وأعظم الملاحم البطولية في الدفاع عن الدين والأرض والعرض لتطهيرها من دنس ورجس الحوثيين..
وفي تصريح لقائد لواء الأماجد العميد صالح الشاجري أن أبطال لواء الأماجد والحازمية يخوضون معارك شرسة مع عدو الدين والوطن وأنهم ماضون في هدفهم نحو تحرير مديرية مكيراس والبيضاء من رجس ودنس الحوثي..
وأضاف الشاجري أن عزيمة الأبطال قوية وإرادتهم صلبة وأنهم يتسابقون نحو العدو بهمم كالجبال وبقوة لاتلين أو تنكسر..
واردف أن ما يحدث الآن في مناطق مديرية مكيراس من معارك هي معارك لإستعادة الكرامة والخلاص من هذه الفئة الباغية التي عاثت في الأرض فساد..
هذا ويخوض أبطال لواء الأماجد منذ يوم أمس معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة..
التوجية المعنوي لواء الاماجد
2020-8-27
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