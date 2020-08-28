صورة لمصور يمني تصنف الأكثر تأثيراً في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صورة لمصور يمني تصنف الأكثر تأثيرا في العالم

الجمعة 28 أغسطس 2020

الخليج 365

اختارت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورة التقطتها عدسة مصور يمني لطفلة نازحة في محافظة حجة، ضمن الصور الأكثر تأثيراً في العالم.

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ووضعت الصحيفة البريطانية الصورة التي التقطها مصور وكالة رويترز في حجة عيسى الراجحي، على رأس قائمة الصور الأكثر تأثيراً في العالم، في عددها الصادر، الأربعاء، بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2020.

ولخصت الصورة التي تم التقاطها من مخيم للنازحين بمديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) معاناة أطفال اليمن في مخيمات النزوح.