"استسلام مُخزي" لعشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استسلام مخزي لعشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في الجوف
الجمعة 28 أغسطس 2020
الخليج 365
سلم العشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي، أنفسهم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، وذلك بعد حصارهم من قبل القوات الحكومية.
وقالت مصادر ميدانية، إن العشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي، سلموا انفسهم والمعدات العسكرية التي بحوزتهم لقوات الجيش الوطني، بعد حصارهم في جبهة الحبيل شرق بئر المزاريق.
وأضافت المصادر، أن قوات الجيش حاصرت مجموعة من الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، في جبهة الحبيل، وأجبرتهم على الاستسلام بعد معارك عنيفة استمرت لساعات.
وفي وقت سابق، قال يحيى قمع، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة الجوف، إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الجبهات الصحرواية الممتدة بين محافظتي الجوف ومارب.
وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن جبهات النضود وحتى الحبيل- الجبهات الصحرواية- شهدت معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات الانقلابية، وتكبد الحوثيون في المناطق التي يطلقون عليها "صحراء الموت"، خسائر فادحة في الارواح والعتاد.
وأكد مدير المكتب الاعلامي للجوف، أن الجيش الوطني نفذ عملية التفاف ناجحة بجبهة الحبيل شرق المرازيق، وتمكن من استعادة سته أطقم عسكرية بسلاحها، ورجالها أسرى في قبضة الجيش الوطني.
واشار قمع إلى ان عناصر الحوثي تكبدت خسائر فادحة بجبهة الحبيل شرق المرازيق وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، واستعادة عدد من الأطقم العسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاب طقمين ومدرعة قتالية تابعة للميليشيات.
وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتمكن الجيش من إستعادة مناطق واسعة كانت تحت سيطرة الميليشيات.
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