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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القاعدة تنفذ إعدامات جديدة لمواطنين من البيضاء
الجمعة 28 أغسطس 2020
الخليج 365
قال مصدر محلي، الخميس، إن تنظيم القاعدة الإرهابي، نفذ اعدامات جديدة لمواطنين من محافظة البيضاء.
وكتب طارق العواضي، شقيق القيادي المؤتمري الشيخ ياسر العواضي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القاعدة قتلت سبعة من أبناء البيضاء في كمين لهم أثناء عودتهم من مديرية بيحان، محافظة شبوة.
ونوه بأن ستة ضحايا من قبيلة "آل الرصاص"، والسابع من قبيلة أخرى (لم يذكرها) .
وخلال الأيام الماضية، أقدم تنظيم القاعدة على إعدام طبيب أسنان وتفجير المركز الصحي الخاص به.
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