شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وصول الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية الى الاراضي السعودية ودوي إنفجارات وحرائق هائلة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت إنفجارات عنيفة مدينة نجران جنوبي المملكة السعودية، مساء اليوم الخميس، ناجمة عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية. وقال مغردون سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن الإنفجارات العنيفة هزت مدينة نجران بأكملها، القريبة من الحدود اليمنية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وتحدث المغردون عن مشاهدتهم للحظة وصول الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في سماء نجران وإندلاع حرائق هائلة من المواقع المستهدفة في المدينة. وأكدت وكالة الأنباء السعودية “واس” الخبر، ونقلت عن المتحدث باسم قوات تحالف العدوان العقيد الركن تركي المالكي، قوله أن “التحالف بقيادة المملكة اعترض صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقا صوب مدينة نجران”، على حسب زعمه.

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