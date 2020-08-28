شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. الأمطار تغرق صنعاء ومناطق أخرى في اليمن وتصيبها بشلل تام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هطلت أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى في البلاد متسببة بسيول جارفة غير مسبوقة، أدت إلى تعطيل الحياة وإصابتها بشلل تام. وقالت مصادر محلية إن أحياء ومحلات تجارية وشوارع غرقت بسبب السيول العارمة في صنعاء، إضافة إلى قطع العديد من الشوارع وتوقف حركة السيارات، وتضرر ممتلكات المواطنين. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأدت السيول في محافظة إب إلى تهدم عدة منازل في منطقة وادي بناء. وتوقع المركز الوطني اليمني للأرصاد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، محذرا من أن الأمطار ستكون أكثر غزارة خلال اليومين القادمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الأمطار تغرق صنعاء ومناطق أخرى في اليمن وتصيبها بشلل تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.