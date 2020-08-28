شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة محافظة إب وقيادة المؤتمر يعـــزون آل عـــلايـة بوفاة والدتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص/ ابو الخير اليوسفي

بعث قيادة محافظة إب براسة اللواء عبدالواحد محمد صلاح وقيادة السلطة المحلية،والمكاتب التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب. والجاليات اليمنية في امريكا وعدد من الشخصيات الاجتماعية برقية عزاء

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ومواساه لمستشار اول محافظ محافظة إب

.. جاء فيها

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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ) صدق الله العظيم

الاخ مستشار محافظ المحافظة /أمين عـــلاية.

الاخ ا/د/موسى علاية . الاخ عبد الإله علاية وإخوانهم وجميع آل عــــلايــة



......... المحترمون



بقلوب يملؤها الحزن والأسى ومؤمنه بقضاء الله وقدره فجعنا بخبر وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتكم

إننا ونحن نشاطركم الحزن والأسى نعبر. لكم عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل ، ومن خلالكم إلى كافة آل البصير وأقاربكم ومحبيها

سائلاً من الله العلي القدير أن يغمدها بواسع رحمته غفرانه وان يسكنها فسيح جناته.. ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "

أخوكـــم

اللواء/ عبدالواحد محمد صلاح

محافظ إب

نائب المحافظ الأمين العام

امين علي الورافي

المشرف الاجتماعي

يحي القاسمي.

رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة

مهندس /عقيل فاضل

وقيادة الفرع واللجان الدائمة والقطاعات

*وكــلاء محافظــة إب

عبدالرحمن الشاهري-

علي النوعة- قاسم المساوى - عبدالفتاح غلاب

اشرف المتوكل - احمد ناصر الملحمي -عبدالرحمن الزكري -راكان النقيب -قاسم العنسي - عبدالواحد المروعي - جبران باشا... فضل ابوحليقة - فؤاد يحي منصور - جمال الحميري -صادق حمزة- ومثنى الحصين - حارث المليكي

*مــديرعام مكتب التربية إب

محمد درهم الغزالي

مستشار مكتب التربية

عبدالغني اليوسفي

مدير مكتب السياحة

غانم عوسج

مدير مكتب الاعلام

عبدالباسط النوعة

مدير مكتب شؤون المغتربين

بكيل شماخ

*أعضاء مجلس النواب

اللواء احمد النزيل

اللواء أمين مخارش

اللواء خالد العنسي

اللواء علي صالح قعشة

اللواء محمد عبد الله الجبري

اللواء علي مسعدا للهبي

الدكتور على الزنم

اللواء علي حسن عنان واخرون

د/ابراهيم عياش عضو الكونجرس

رئيس جالية جـازان

عبدالشوخي

رئيس نقابة المحامين

رئيس منظمة حقوق الانسان

الأستاذ /فضل حسين الحسني

مديرية حقوق الإنسان

ا /فائزة البعداني

مدير عام البيئة

د/ ناجي النهمي

مديرعام شعبة المشاريع م إب

مهندس فتحي البصير

مدير عام شعبة المالية

الاستاذ/عبدالكريم السماوي

قيادة اللجنة الدائمة الرئيسية

قيادة اللجنة الدائمة المحلية

رؤساء وقيادة فروع المؤتمر بالمديريات

الشيخ ناجي الرويشان

اللواء الشيخ محمد ناجي الرويشان

الشيخ مسعد اللكيمي

الشيخ عادل الكبادي

الشيخ مهيب عامر

الشيخ عبد الولي الردي

الشيخ اديب محمد حزام

الشيخ حزام الردي

الشيخ عبدالجليل ناجي ناشر

الشيخ خالد التوعله

الشيخ رضوان النصافي

والشيخ احمد راجح المنتصر

الشيخ توفيق مشرح

الشيخ مشرح مشرح.

الحاج قاسم الادريسي

الشيخ عبد حمود العابلي واخوانة

الشيخ يحي الرميش .

الشيخ عبد السلام راجح

الشيخ ابو الطيب راجح

الشيخ الدكتور محمد المهدي

*الجـــالـيات

رئيس جالية نيويورك

الأستاذ/فتـــح علاية

الأستاذ /نبيل الجماعي

الشيخ يحي الجماعي

الشيخ ناجي الحجاجي

د/ جلال جميل الحجاجي

الشيخ صلاح الزبير

الشيخ مسعد عاطف

الشيخ جميل الصايدي

الصحفي اديب المنصوري

جاليــــة كلفونيا

منصور محمد اسماعيل

الشيخ عبد قرين

الشيخ محمد يحي صيبعان ..

رئيس جمعـــية التجار اليمنين بأمريكا

الأستاذ/عبدالسلام مبارز وقيادة الجمعية

خطيب الجالية اليمنية بأمريكا

يآسن العبادي

*جالية مصــــر

د/محفوظ سلام رئيس جامعة

الجامعات ....

* رئيس جامعــة إب

ا/د/ طارق المنصوب ونواب رئيس الجامعة

وعمداء الكليات

رئيس جامعة جبلة

ا/د/عبدالله المطري ونواب الرئيس وعمداء الكليات

عبدالوارث النجري .جميل القادري- نعمان عظلات -

ومدير إذاعة إب وإذاعة تعز ....وجميع مدراء مكاتب القنوات والصحف والمواقع والصحفيين بمحافظة إب

*أعضاءلجنة شؤون المغتربين والإستثمار والسياحة

رئيس التحرير

وهيئة التحرير.

نـعـتــذر للذين لم يذكر أسمائهم بسبب ضيق مساحة النشر ، ونعتذر عن الترتيب كتبت حسب الاتصال والرسائل…. خيرها في غيرها والقادم موعــود انشاء الله بتعويضكم اجمع .......بنشر افراحكم وتعازيكم لنكن على تواصل دائم ..

#-المطــــلوب:- منكم ومن قراء هذه التعزية يتكرم فضل منه وأجرت منه الترحم عليها وقراءة شرف الفاتحة لها ولوالدي والديكم اجمعين ..



*اعـــــداد

اللجنة الإعلامية للجنة شؤون المغتربين والإستثمار والسياحة.

للتواصل تلفون ووتس أب .771188589. أو 717700795