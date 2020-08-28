شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يصدر البيان رقم 2 حول اليمن خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه إحدى قرى السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين".



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وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية مقتل 3 صيادين مصريين بانفجار لغم بحري بقارب كان يقلهم في المياه الإقليمية للبحر الأحمر.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، “إنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الحالي نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري”.



وأوضح المالكي، أن قارب الصيد كان على متنه “ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم، بينما استشهد ثلاثة آخرون نتيجة انفجار اللغم البحري”.



وأكد المالكي أن "استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".