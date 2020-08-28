شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف اعترافاً رسمياً من وزارة الدفاع بالمشاركة في الحرب على اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة “مونينق ستار” البريطانية، اعترافاً لوزارة دفاع المملكة المتحدة بتقديم تدريبات عسكرية للقوات السعودية الجوية في استخدام المقاتلات البريطانية الصنع المستخدمة في الحرب على اليمن.

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وقالت الصحيفة أن هذا الاعتراف يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه مطالب نشطاء حقوقيين بريطانيين لحكومة المملكة المتحدة يدعونها فيها إلى مراجعة تعاونها وتدريبها العسكري لـ30 دولة مدرجة في قائمة وزارة الخارجية البريطانية أنها تنتهك حقوق الإنسان، وأن على رأس هذه القائمة المملكة السعودية التي ارتكبت جرائم حرب في اليمن.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن الدعم العسكري البريطاني للسعودية في حربها ضد اليمن تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إلا أن لندن لا تزال مستمرة في تقديم هذا الدعم للسعودية مدعية أن ما تم تسجيله من حوادث انتهاك لحقوق الإنسان جراء القصف الجوي على اليمن هي حوادث عرضية.