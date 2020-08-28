اخبار الخليج / اخبار اليمن

قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق سري لإنهاء الحرب ويكشف تفاصيل صادمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق سري لإنهاء الحرب ويكشف تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي بجماعة الحوثيين، وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة، محمد المقالح، عن مشاورات سرية أفضت إلى اتفاق جديد لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المقالح في تغريدة على "تويتر" إن اتفاقاً جديداً يطبخ بعد أسابيع وأشهر من المفاوضات السرية والمؤسف أنه لايؤسس للسلام ولا لوجود دولة لكل مواطنيها.

.

لمتابعتنا على تيليجرام 

 

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

 

 

وأشار إلى أن الاتفاق يكرس الوضع الحالي أي جيوش متعددة ومناطق ممزقة وحروب متواصلة ونهب مشترك للموارد وشعب بلا مرتبات ولا عمل وكل واحد وشطارته ومقدار عمالته للمحاور الاقليمية والدولية.

 

ولم يكشف القيادي الحوثي عن الأطراف المشاركة في المشاورات السرية التي أفضت إلى هذا الاتفاق لكن سياق حديثه يشير إلى أن الاتفاق بين جماعته من جهة والحكومة الشرعية ودول التحالف من جهة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق سري لإنهاء الحرب ويكشف تفاصيل صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا