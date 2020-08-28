شكرا لقرائتكم خبر عن توعدتها بالطرد.. قبائل المهرة تبدأ تشكيل مقاومة مسلحة ضد القوات السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري في المهرة تحضيرات قبلية على نطاق واسع للرد على اقتحام القوات السعودية منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، بإطلاق مقاومة مسلحة ضد تواجد القوات السعودية والاماراتية في المحافظة.

وكشفت مصادر محلية في المهرة عن اتفاق جامع بين كبار مشايخ قبائل المهرة على “ضرورة حمل السلاح لمواجهة القوات السعودية من كافة أبناء القبائل والانخراط في التشكيلات القتالية للمقاومة”.

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المصادر المحلية، قالت: إن عددا من قيادات ومشايخ القبائل في المحافظة عزمت عقب اقتحام منفذ شحن، على تشكيل مقاومة مسلحة ضد التواجد العسكري للمملكة على الحدود اليمنية العمانية”.

وأضافت: “تم إقرار إنشاء تكتل قبلي والموافقة عليه من مشايخ وقبائل المهرة، يهدف لمناهضة ومقاومة التواجد العسكري للقوات السعودية في المهرة وبسط نفوذ الدولة على كامل أراضي المحافظة” .

مشيرة إلى أن “القبائل سوف تعتمد على منهجية المقاومة المسلحة السرية من خلال عمليات قنص وكمائن ضد القوات السعودية، ستشمل القوة البشرية والمعدات العسكرية وخطوط الإمداد والتعزيزات”.

وأكدت المصادر أن “المقاومة ستحذر أي يمني يقف في صف القوات السعودية، وتعامله معاملة قوات أجنبية محتلة للأراضي اليمنية، ولن تتهاون في التعامل مع تلك العناصر أو الجماعات أين كانت”.

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يأتي هذا بعد اقتحام قوات سعودية، الاربعاء، منفذ شحن اليمني الحدودي مع سلطنة عمان والسيطرة عليه بحماية مروحيات سعودية كانت تحلق بعلو منخفض في سماء المنفذ لحماية القوات المقتحمة .

وجاء الاقتحام السعودي للمنفذ بعد وساطة قادها محافظ المهرة محمد علي ياسر بين القبائل المهرية والقوات السعودية طالبا من أبناء القبائل المهرية التهدئة، إثر مصادمات مسلحة مع القوات السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي لاعتصام أبناء المهرة السلمي سالم بلحاف، الاربعاء، أن “ما حدث في منفذ شحن الحدودي، يندرج في إطار استكمال سيطرة الاحتلال السعودي على كافة منافذ المحافظة”.

موضحا في حديث لقناة “الجزيرة” الفضائية أن “تمدد قوات الاحتلال أكثر في منافذ المهرة البرية والبحرية، بما يضمن بقائها لمدة أطول، لتنفيذ مد انبوب تصدير النفط عبر المهرة وصولا إلى بحر العرب”.

وقال بلحاف إن “التواجد السعودي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي بين أبناء المهرة، ويشتري الولاءات بما يعمق الصراعات بين أبناء القبائل”. منوها أن “اعتصام أبناء المهرة سيتجه لتنفيذ خطوات تصعيدية مؤلمة خلال الأيام القادمة”.

من جهته، أكد رئيس لجنة إعتصام شحن حميد زعبنوت في تصريحات صحافية، ليل الأحد الماضي “رفض أي تواجد لقوات الإحتلال السعودي في منفذ شحن وأي محاولة منها لزعزعة السلم الاجتماعي في محافظة المهرة”.

وتوعد زعبونت قوات التحالف بالمزيد من التصدي لانتهاكاتها، بقوله: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي اعتداء أو انتهاك من قوات الاحتلال السعودي وأدواته ومليشياته في مديرية شحن ومحافظة المهرة عموما”.