شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولي في الفيزياء الفلكية يطلق تحذيرات عاجلة للمواطنين في العاصمة صنعاء وهذه المحافظات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن فلكي يمني اليوم الخميس عن دخول موسم جديد تهطل فيه الأمطار المصحوبة بـ “البرد”.

وقال الفلكي محمد عياش في منشور على حسابه في “فيس بوك” أنه من اليوم 27 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2020 هي أيام موسم الروابع الأخيره والذي يتزايد فيها نشاط تكاثف السحب الركامية المنخفضة وهطول الأمطار المصحوبة غالبا بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد.

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النشرة الجوية

المناطق الجبلية

– طقس غائم جزئيا إلى غائم.

– الفرصة مهيأة لهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق واسعة من المرتفعات، تكون أكثر غزارة على المرتفعات الغربية من صعده شمالا إلى تعز و لحج جنوبا، مع امتدادها شرقا إلى الهضاب الداخلية وصولاً الى هضبة حضرموت.

المناطق الساحلية

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– طقس حار و رطب و غائم جزئيا، مع إمكانية هطول أمطار متوسطة يصحبها الرعد أحيانا على السواحل الجنوبية و الغربية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

– الرياح معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للأتربة و الرمال، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة.

المناطق الصحراوية

– طقس شديد الحرارة نهارا، و غائم جزئيا مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على مناطق واسعة منها.

– الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة و الرمال.

أرخبيل سقطرى

– طقس غائم جزئيا بوجه عام.

– رياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 45 عقدة.