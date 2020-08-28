شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : انفجار عنيف يهز مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر أمنية إن انفجاراً عنيفاً وقع ليل الخميس - الجمعة قرب مقر "مقر قيادة الشرطة العسكرية" بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن). وأوضحت المصادر أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعت في مكب للقمامة قرب مقر الشرطة العسكرية حي المناخ جنوب غرب المدينة مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ويأتي الانفجار بعد إعلان قوات الشرطة العسكرية بتعز، استعادة الحملة الأمنية المشتركة بقيادتها أطقم عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في منطقة المعافر صادرها متمردون عن اللواء خلال الأسابيع الماضية.

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