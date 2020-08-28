عــاجل : الكشف عن تحرك عسكري وشيك لميلشيا "الإنتقالي" باشراف "6" ضباط إماراتيين لإسقاط محافظة جنوبية ثالثة !

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عدن - ياسمين التهامي - نشرالقيادي فيالمقاومة الجنوبية"عادل الحسني"تغريدة حذرفيها الحكومة الشرعية من تحرك وشيك لميلشيا الإنتقالي في اتجاه " أبين ". ""الخليج 365"" ينشر نص التغريدة :"هام # الأخوة في قيادة الجيش،، المجلس الانتقالي الإماراتي يحشد كل قواته باتجاه أبين والمعركة سيشرف عليها 6 ضباط من القوات الإماراتية يتواجدون حالياًفي قصر المدور في التواهي..".

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