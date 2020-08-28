شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يسقط في الهاوية امام السعودي والدولار.. اسعار الصرف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني إنهياره بشكل غير مسبوق ومفزع، في ختام تداولات مساء الخميس.
وافادت مصادر مصرفية في العاصمة عدن لـ(نافذة اليمن)، بأن أسعار صرف العملة المحلية شهدت أمام الريال السعودي تراجعًا قياسيًا، حيث وصل سعرها إلى 209 ريالات أمام الريال السعودي الواحد، بفارق ريال واحد عن الرقم التاريخي الذي تم تسجيله قبل عامين عندما بلغ 210.
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وأضاف أن سعر الدولار في عدن والمناطق المحررة، سجل 793 ريالاً، للشراء، و798 ريالاً للبيع، أما في حضرموت سجل 789 ريالاً للشراء، و793 للبيع.
وتسبب تراجع العملة بندرة كبيرة في السيولة النقدية في عدد من المحافظات، حيث امتنعت بعض شركات الصرافة والبنوك عن تسليم الحوالات الداخلية الكبيرة حفاظًا على باقي السيولة النقدية التي تمتلكها.
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