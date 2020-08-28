شكرا لمتابعة خبر عن مجلس القضاء الأعلى يقر عدة تعيينات في عدة مناصب بمحافظات مأرب وتعز وشبوة وعدن .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه ، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م ، بالعاصمة المؤقتة عدن ، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم ، تشكيل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف مأرب. وجاء تشكيل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في محكمة استئناف مأرب على النحو التالي: جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت Advertisements شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد القاضي محمد قائد سالم محمد حميدان رئيسأَ القاضي شداد عبدالرب محمد حسن القباطي عضواً القاضي خالد صالح محمد الورد عضواً كما أقر المجلس، تعيين القاضي صادق سعيد مدهش هزاع المروني رئيساً لشعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف تعز، والقاضي محمد أحمد عبدالوهاب عضواً في نيابة استئناف محافظة تعز. وأقر المجلس أيضا تعيين كل من: القاضي أدهم سعيد عباد العولقي رئيساً للنيابة الإستئنافية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي صالح أحمد فرج مدحجي رئيساً لنيابة إستئناف محافظة شبوة القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع رئيساً للمحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب القاضي يحيى محمد السعيدي عبيد بالعيد قاضياً في المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي عبدالكريم محمد الشجاع عضواً في نيابة غرب تعز الإبتدائية القاضي عبدالجليل محمد أحمد قائد عضواً في نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز

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