شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صورة لمصور يمني تصنف الأكثر تأثيراً في العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختارت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورة التقطتها عدسة مصور يمني لطفلة نازحة في محافظة حجة، ضمن الصور الأكثر تأثيراً في العالم.

ووضعت الصحيفة البريطانية الصورة التي التقطها مصور وكالة رويترز في حجة عيسى الراجحي، على رأس قائمة الصور الأكثر تأثيراً في العالم، في عددها الصادر أمس الأربعاء، بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2020.

ولخصت الصورة التي تم التقاطها من مخيم للنازحين بمديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) معاناة أطفال اليمن في مخيمات النزوح.

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المصدر:

https://www.theguardian.com/society/gallery/2020/aug/26/wednesdays-best-photos-notting-hill-carnival-preparation-and-a-museum-reopens