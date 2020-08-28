شكرا لبحثكم عن خبر شركة نفط صنعاء تغلق محطات بترولية جديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم الخميس، عن إلغاء تراخيص محطتين بتروليتين في محافظتي عمران والحديدة بسبب مخالفتهما لتوجيهاتها وتعليماتها.
وأوضحت الشركة في بيان أن إلغاء التراخيص جاء بعد التأكد من بيع المحطتين كميات من البترول مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن، في مخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها.
وأفاد البيان بأنه تم ختم الطرمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر ، وإحالة مالكيها للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون على حد تعبيرها.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من شهرين أزمة خانقة في المشتقات النفطية مع ازدهار السوق السوداء.
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