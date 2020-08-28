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يزيد بن سلمان - شبوة - الطوارئ تكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن



أعلنت اللجنة اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا اليوم الخميس تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن.

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وأضافت اللجنة في بيان لها على تويتر إنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بكورونا، حالتان منها في مأرب وحالة في حضرموت.

وسجلت اللجنة حالتي وفاة وحالة تعاف في محافظة حضرموت.

وحتى مساء الخميس، سجلت الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها 1933 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 562 حالة وفاة و1098 حالة تعاف