شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق حديقة السبعين بصنعاء بعد سقوط إحدى الألعاب وإصابة أطفال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أغلقت السلطة المحلية بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الخميس، حديقة السبعين بعد خروج قطار الألعاب عن مساره وإصابة عدد من الزوار بينهم أطفال.

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وجه أمين العاصمة المعين من قبل الحوثيين حمود عُباد، بإغلاق مدينة ألعاب وملاهي حديقة السبعين الخاصة، وإحالة إدارتها للتحقيق، نتيجة خروج قطار الألعاب عن مساره وسقوطه اليوم ما أدى إلى إصابة عدد من الزوار ممن كانوا على متنه.

كما وجه عباد خلال زيارته للحديقة، بتشكيل لجنة فنية وإدارية تضم الجهات المعنية، للتحقيق في الحادث، ودراسة وتقييم نسبة توفر اشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات الصيانة الدورية والتأكد من سلامة كافة الألعاب.

وأكد أنه لن يتم فتح حديقة الألعاب الخاصة في السبعين إلا بعد أن تستكمل فيها كافة اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة والصيانة الفنية بنسبة 100 بالمائة، والتأكد من سلامة جميع الألعاب والمرافق بالحديقة.